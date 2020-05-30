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Кличко отчитался о ситуации с коронавирусом в Киеве

Кличко отчитался о ситуации с коронавирусом в Киеве
10:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Киеве за минувшие сутки выявлено 55 новых случаев коронавирусной болезни, зафиксировано еще 40 выздоровлений.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Facеbook.

"За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом у 55 человек. 7 из них - медики. Один случай - летальный", - написал он.

На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Среди тех, что заболели за сутки - 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет и девочка 15 лет, 19 мужчин от 21 до 81 года и мальчик, которому 3 года.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

В мире уже более 6 млн зараженных коронавирусом

Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

Как сообщалось ранее, в Украине за сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания COVID-19. В общем на COVID-19 заболело 23 204 человека, из них 1700 детей и 4475 медработников. Выздоровели уже 9311 человек, летальных случаев зафиксировано 696.

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Виталий Кличко, Киев, Коронавирус, Covid-19.
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