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Смертельное ДТП в Харькове: Lanos въехал в полицейский автомобиль (Видео)

Смертельное ДТП в Харькове: Lanos въехал в полицейский автомобиль (Видео)
11:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: hk.npu.gov.ua

Новости Украины:В Харькове водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где въехал в полицейский автомобиль.

В результате ДТП Daewoo Lanos загорелся, водитель и пассажирка погибли на месте, трое полицейских в служебном автомобиле получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Сообщается, что авария произошла на проспекте Московском 30 мая, около 00:20.

"Установлено, что водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем Toyota Prius. От удара произошло возгорание автомобиля Daewoo Lanos, в результате чего 22-летний водитель - сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия. Также в результате столкновения получили травмы полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю, 26 и 23-летним пассажирам автомобиля Toyota Prius оказана медицинская помощь на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Указано, что информация о происшествии зарегистрирована в Московском отделе полиции. Для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований материалы направлены в ГБР.

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ДТП, Харьков, Полиция, Видео, Харьковская полиция.
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