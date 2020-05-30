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В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям

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В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В 11 областях Украины количество больных COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших.

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 11 из 24 областей Украины, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в субботу утром.

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Ровенской, Львовской и Черновицкой областях. Наибольшее число выздоровевших выявлено в Ровенской и Ивано-Франковской области, а также Киеве.

Всего за минувшие сутки:

  • в Винницкой области подтвержден 1 новый случай заболевания Covid-19 (с начала пандемии было 958 заболевших, 16 умерших и 555 выздоровевших), сейчас в области болеет 387 человек (на 1 больше за сутки);
  • в Волынской области - 24 случая заболевания, 1 - смерти и 21 - выздоровления (за все время 887 заболели, 25 умерли и 255 выздоровели), сейчас болеет 606 человека (на 2 больше за сутки);
  • в Днепропетровской области 3 новых случаев заболевания и 3 – выздоровления (за все время - 933, 20 и 264 соответственно), сейчас болеет 649 человек;
  • в Донецкой области случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 158 заболели, 4 умерли и 82 выздоровели), сейчас болеет 72 человека;
  • в Житомирской области 5 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (за все время 699 заболели, 14 умерли и 416 выздоровели), сейчас болеет 269 человек (на 3 меньше за сутки);
  • в Закарпатской области 24 человека заболели, 1 умер и 11 выздоровели (с начала пандемии - 1 171 заболели, 28 умерли и 405 выздоровели), сейчас болеет 738 человек (за сутки на 12 больше);
  • в Запорожской области 9 человек заболели и 2 выздоровели (с начала пандемии 440 заболели, 13 умерли и 248 выздоровели), сейчас болеет 179 человек (на 7 больше за сутки);
  • в Ивано-Франковской области 19 человек заболели, 1 умер и 38 выздоровели (1 379, 79 и 818 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 482 человека (на 20 меньше за сутки);
  • в Киеве подтверждено 55 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 40 случаев выздоровления (всего 2 904 случаев заболевания, 66 - смерти и 637 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 201 человек (за сутки на 14 больше);
  • в Киевской области 21 человек заболел и 3 умерли (с начала пандемии 1 556 заболели, 33 умерли и 394 выздоровели), сейчас болеет 1 129 человек (за сутки на 18 больше);
  • в Кировоградской области 3 новых случая заболевания и 4 - выздоровления (за все время 506, 25 и 398 соответственно), сейчас болеет 83 человека (на 1 меньше за сутки);
  • в Луганской области случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 46 заболели и 39 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 7 человек;
  • во Львовской области 56 новых случаев заболевания, 4 - смерти и 18 - выздоровления (за все время - 1 619, 53 и 379 соответственно), сейчас болеет 1 187 человек (на 34 больше за день);
  • в Николаевской области 4 человека заболели и 7 - выздоровели (с начала пандемии 288 заболели, 7 умерли и 152 выздоровели), сейчас болеет 129 человек (на 3 меньше за сутки);
  • в Одесской области 5 новых случаев заболевания и 26 - выздоровления (с начала пандемии 883, 15 и 208 соответственно), сейчас болеет 660 человек (на 21 меньше за сутки);
  • в Полтавской области случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 268 заболевших, 13 умерших и 244 выздоровевших), сейчас болеет 11 человек;
  • в Ровенской области 52 новых случая заболевания, 2 - смерти и 115 - выздоровления (за все время 1 680 заболели, 37 умерли и 869 выздоровели), сейчас болеют 774 человека (на 65 меньше за сутки);
  • в Сумской области 1 человек заболел (с начала пандемии 168 заболели, 4 умерли и 141 выздоровел), сейчас болеет 23 человека (на 1 больше за сутки);
  • в Тернопольской области 15 новых случаев заболевания и 21 - выздоровления (за все время 1 160 заболели, 26 умерли и 905 выздоровели), сейчас болеет 229 человек (на 6 меньше за сутки);
  • в Харьковской области 14 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 7 – выздоровления (за все время 1 025, 44 и 242 соответственно), сейчас болеет 738 человека (за сутки на 5 больше);
  • в Херсонской области 1 новый случай заболевания, 6 - выздоровления (с начала пандемии 178 заболевших, 3 умерших и 161 выздоровевших), сейчас болеет 14 человек (на 5 меньше за сутки);
  • в Хмельницкой области 25 новых случаев заболевания и 26 - выздоровления (за все время 432 заболели, 10 умерли и 232 выздоровели), сейчас болеет 190 человек (на 1 меньше за сутки);
  • в Черкасской области новых случаев заболевания, выздоровления и смерти не было (с начала пандемии 401 заболел, 16 умерли и 300 выздоровели), сейчас болеет 85 человек;
  • в Черновицкой области подтверждено 47 новых случаев заболевания Covid-19, 2 случая смерти и 16 - выздоровления (3 306 заболевших, 137 умерших и 904 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 265 человек (на 29 больше, чем днем ранее);
  • в Черниговской области 9 новых случаев заболевания Covid-19 и 8 - выздоровления (с начала пандемии – 159 заболевших, 6 умерших и 63 выздоровевших), сейчас болеет 90 человек (на 1 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 по состоянию на утро субботы, 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 377 выздоровели. Количество инфицированных с начала пандемии составило 23 204 человека, 9311 выздоровели, 696 умерли.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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