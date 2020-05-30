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За сутки коронавирусом в Украине заболело 393 человека

За сутки коронавирусом в Украине заболело 393 человека
10:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Лидерами по распространению болезни являются Черновицкая, Ровенская области и Киев.

В Украине зафиксировано 23204 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 30 мая в Украине 23204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 393 новых случая заражения.

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

Винницкая область — 958 случаев;

Волынская область — 887 случаев;

Днепропетровская область — 933 случая;

Донецкая область — 158 случаев;

Житомирская область — 699 случаев;

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Закарпатская область — 1171 случай;

Запорожская область — 440 случаев;

Ивано-Франковская область — 1379 случаев;

Кировоградская область — 506 случаев;

г. Киев — 2904 случая;

Киевская область — 1556 случаев;

Львовская область — 1619 случаев;

Луганская область — 46 случаев;

Николаевская область — 288 случаев;

Одесская область — 883 случая;

Полтавская область — 268 случаев;

Ровенская область — 1680 случаев;

Сумская область — 168 случаев;

Тернопольская область — 1160 случаев;

Харьковская область — 1025 случаев;

Херсонская область — 178 случаев;

Хмельницкая область — 432 случая;

Черновицкая область — 3306 случаев;

Черкасская область — 401 случай;

Черниговская область — 159 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 мая 2020 года в Центр поступило 929 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 57935 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Украина, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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