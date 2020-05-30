В ближайшие дни Украину зальют дожди

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11:50 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине 30 мая ожидается ухудшение погодных условий, значительные дожди.

В восточных, днем в северных областях Украины 30 мая и 31 мая в западных областях ожидается значительное ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По данным УкрГидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди», - говорится в собщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

Также в ГСЧС отмечают, что днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области также будут значительные дожди.

Дождь в столице достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый) до 21:00 субботы.

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"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киеве! По данным Укргидрометцентра, до 21:00 30 мая в Киеве дождь достигнет критерия значительного (и уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении ГСЧС на странице ведомства в Фейсбуке.

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Погода, Дожди, Синоптики, ГСЧС.
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