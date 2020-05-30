Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета

Новости Украины:В Украине в выходные, 30 и 31 мая, будут идти сильные дожди, в восточных и южных областях ожидаются грозы.

В субботу, 30 мая, в Украине ожидаются дожди, температура днем составит от 3 до 22° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"30 мая в Украине временами дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных, Ривненской и Волынской областях значительные. В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе страны и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем14-19°, на юге и востоке страны ночью 10-15°, днем 17-22°, в Карпатах в течение суток 3-8° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 30 мая ночью небольшой, днемумеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°. В Киевской области ночью небольшие, днемумеренные (в северных и западных районах значительные) дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

31 мая в большинстве регионов Украины умеренные или небольшие дожди. 1 июня уже без осадков в южных, центральных и восточных областях. Днем 1 июня на востоке страны возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, на юге и востоке страны до 23°, 31 мая в западных областях 10-15°.

Также синоптики предупреждают, что 31 мая - 1 июня в связи со значительными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8 часов 29 мая), местами начальное затопление пойм, сельскохозяйственных угодий. Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

В Киеве и Киевской области 31 мая -1 июня небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

2-3 июня дожди ожидаются на юге и востоке, днем они будут по всей Украине. С июня без осадков, только днем в северных и центральных областях небольшие дожди. Температура ночью 4-9°, днем 12-18°; в южной и восточной части ночью 2 июня 8-14°, 3 июня 6-11°, днем 16-22°.

В Киеве и столичном регионе 2-3 июня ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 июня, фото: meteo.gov.ua

4-5 июня в Украине ночью без осадков, днем, кроме большинства районов южных областей, местами небольшие кратковременные дожди. 6 июня на Правобережье, 7 июня в Украине кратковременные дожди, грозы; 8 июня преимущественно без осадков.

Температура ночью 5-11°, на юге, востоке, 6-7 июня в Украине 8-14°; днем 15-22°, в южной части 19-24°.

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.