Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Лувр восстановит работу уже 6 июля
Лувр восстановит работу уже 6 июля
Байер минимально обыграл Фрайбург на выезде
Байер минимально обыграл Фрайбург на выезде
Рецепт дня: Шоколадный пудинг (в духовке)
Рецепт дня: Шоколадный пудинг (в духовке)

Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета

Смотрите фото (6)
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
07:45 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине в выходные, 30 и 31 мая, будут идти сильные дожди, в восточных и южных областях ожидаются грозы.

В субботу, 30 мая, в Украине ожидаются дожди, температура днем составит от 3 до 22° тепла. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"30 мая в Украине временами дожди, местами с грозами, ночью в восточных, днем в северных, Ривненской и Волынской областях значительные. В центральных и Киевской областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с, днем на западе страны и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, днем14-19°, на юге и востоке страны ночью 10-15°, днем 17-22°, в Карпатах в течение суток 3-8° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 30 мая ночью небольшой, днемумеренный дождь. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 16-18°. В Киевской области ночью небольшие, днемумеренные (в северных и западных районах значительные) дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 30 мая, фото: meteo.gov.ua

31 мая в большинстве регионов Украины умеренные или небольшие дожди. 1 июня уже без осадков в южных, центральных и восточных областях. Днем 1 июня на востоке страны возможны порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°, на юге и востоке страны до 23°, 31 мая в западных областях 10-15°.

Также синоптики предупреждают, что 31 мая - 1 июня в связи со значительными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8 часов 29 мая), местами начальное затопление пойм, сельскохозяйственных угодий. Возможно формирование значительного местного, склонного стока.

В Киеве и Киевской области 31 мая -1 июня небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 13-18°.

Прогноз погоды на 31 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 1 июня, фото: meteo.gov.ua

2-3 июня дожди ожидаются на юге и востоке, днем они будут по всей Украине. С июня без осадков, только днем в северных и центральных областях небольшие дожди. Температура ночью 4-9°, днем 12-18°; в южной и восточной части ночью 2 июня 8-14°, 3 июня 6-11°, днем 16-22°.

В Киеве и столичном регионе 2-3 июня ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 4-9°, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 2 июня, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 июня, фото: meteo.gov.ua

4-5 июня в Украине ночью без осадков, днем, кроме большинства районов южных областей, местами небольшие кратковременные дожди. 6 июня на Правобережье, 7 июня в Украине кратковременные дожди, грозы; 8 июня преимущественно без осадков.

Температура ночью 5-11°, на юге, востоке, 6-7 июня в Украине 8-14°; днем 15-22°, в южной части 19-24°.

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
03 Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
04 Ирина Федишин поделилась фотографиями со своего последнего звонка
05 Аппетитная Cardi B показала свои настоящие формы (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктов
Беременным на заметку: 5 невероятно полезных суперпродуктов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь