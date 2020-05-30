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Сутки на Донбассе: боевики применили минометы, один военный ранен

Сутки на Донбассе: боевики применили минометы, один военный ранен
11:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции по запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Богдановка, Невельское, Березово, Новотроицкое, Лебединское, Старогнатовка, Авдеевка, Луганское, Гладосово, Новгородское Крымское.

«В вечернее время из оккупированного Первомайска вооруженные формирования РФ целенаправленно обстреляли участок разведения № 2 Золотое со станковых противотанковых гранатометов. Такие провокации раз показали, что враг сознательно не желает придерживаться существующих мирных договоренностей. На участках разведения №1 и №3 режим "Тишина" придерживался», - отметили в штабе ООС.

На Донбассе оккупанты ранили украинского военного

По данным украинской разведки, украинские военнослужащие ранили не менее одного российского наемника на Донбассе.

«С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Авдеевка захватчики вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов…За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет», - подытожили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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