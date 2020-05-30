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В Киеве в общежитии вспышка коронавируса: один человек умер

В Киеве в общежитии вспышка коронавируса: один человек умер
12:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли общежитие на проспекте Гагарина, один больной умер.

За прошедшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили заболевания коронавирусом 55 человек, 7 из них – медики; один случай – летальный, выздоровели 40 пациентов, соообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу утром.

"На сегодня в столице уже 2904 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Среди заболевших в сутки: 34 женщины в возрасте от 21 до 77 лет; 19 мужчин от 21 до 81 года, 1 девочка в возрасте 15 лет и 1 мальчик, которому 3 года", - написал градончальник в Телегам-канале.

В больницы столицы госпитализировали за сутки 13 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус за период пандемии преодолели 637 жителей Киева.

В Украине снижается количество новых случаев COVID-19: ситуация по областям

Как отметил Кличко, "вчера в городе закрыли на карантин общежитие на улице Гагарина - там обнаружили вспышку вируса; один больной умер в больнице, еще троих госпитализировали с легкой формой".

Все остальные постояльцы общежития находятся на самоизоляции, их обследуют медики, сообщил мэр.

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Виталий Кличко, Киев, Общежитие, Covid-19.
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