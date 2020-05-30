Ситуация на фронте: боевики дважды нарушили режим тишины

Новости Украины:С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Российские наемники на Донбассе с начала субботы, 30 мая, дважды обстреляли позиции украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, 30 мая, российско-оккупационные войска дважды вели свою позорную вооруженную активность в районе Авдеевки. Сначала оккупанты открыли огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, позже, выпустили по нашим защитникам 6 мин 82-го калибра", - сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Отмечается, что боевых потерь, по имеющейся информации, среди украинских воинов нет.

Напомним, за минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения.