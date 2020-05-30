Обрушение моста в Днепропетровской области: движение по понтонной переправе возобновят в понедельник

Новости Украины:Возобновление дорожного движения по понтонной переправе, установленной на месте обрушившегося моста в Днепропетровской области, начнется 1 июня.

Возобновление дорожного движения через залив по понтонной переправе, установленной на месте обрушившегося автомобильного моста в в Никопольском районе Днепропетровской области, запланировано на 1 июня, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Александр Бондаренко.

"По плану, возобновление дорожного движения через залив по понтонному мосту состоится 1.06.2020 года. Трафик будет организован с помощью реверсного движения", - написал Бондаренко на странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, вечером пятницу, 29 мая, были также завершены работы по монтажу и питанию светофоров, установлены дорожные знаки и бетонные опоры для устройства наружного освещения понтонного моста.

Кроме того, было установлено бытовое сооружение для круглосуточного дежурства группы обслуживания понтонной переправы ВСУ.

"Также вчера было проведено внеочередное заседание районной комиссии ТЭБ и ЧС, на которой принято решение классифицировать данную ситуацию, как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня (протокол от 29.05.2020р. №26)", - отметил глава ОГА.

Как сообщалось, железный автомобильный мост через р.Чертомлык на трассе Н-23 сообщением Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье обрушился 20 мая около 10:00. Причиной обрушения стало нарушение водителем фуры ограничения относительно провоза груза до 10 тонн. Грузовик подняли из воды с применением тяжелого автокрана.

По данному факту в полиции открыли три уголовных производства: по ч.1 ст.367 (служебная халатность), ч.1 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст.291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.