Авто "поплыли", на дорогах пробки: Киев подтопило, к вечеру дождь усилится

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13:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:В "Киевавтодоре" уверяют, что оперативно ликвидируют локальные подтопления, возникающие в столице в результате ливня.

В коммунальной корпорации "Киевавтодор" уверяют, что оперативно ликвидируют локальные подтопления, возникающие в столице в результате сильного ливня.

Как сообщает пресс-служба КК "Киевавтодор", с ночи гидрослужбы работают в усиленном режиме.

Суббота 30 мая началась с ливней. Ночью был умеренный дождь, а утром - интенсивный.

"В столице возникли локальные подтопления. Их оперативно ликвидировали. Гидрослужба использует мотопомпы, насосные станции. Накануне очищали ливнестоки гидромониторами. Завершают работы на ул. Пестеля. Там проблема возникла из-за значительного повышения уровня воды в реке Лыбидь, в которую попадает вода из ливнестоков. Также заканчиваем работы на Броварском проспекте возле станции метро "Черниговска", - сообщили в "Киевавтодоре".

В Киеве - сильный ливень: затопило дорогу возле метро Черниговская (Видео)

Гидрослужба в дальнейшем будет работать в усиленном режиме.

Для ликвидации последствий непогоды у "Киевавтодора" имеется 72 единицы спецтранспорта и спецсредств.

В случае выявления подтоплений, киевлян призывают обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора" по тел.: 284-74-19.

Автомобили буквально плыли по дорогам, в частности, вдоль Броварского проспекта рядом со станцией метро Черниговская.

Во всем городе густая облачность, а из-за ливня серьезно снижена видимость. Ближе к воскресенью синоптики прогнозируют недолгие прояснения, температура может подняться до +15 +17 градусов днем и до +10 +12 градусов ночью.

Из-за высокой влажности воздуха по ночам, утром возможны туманы, потому синоптик Наталья Диденко рекомендует водителям быть осторожнее на дорогах. Потепление, по ее словам, придет в Украину только на следующей неделе. 

По информации Украинского гидрометцентра, к 21.00 дождь достигнет критерия значительный (I уровень опасности, желтый).

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Киев, Погода, Дожди, Ливни, Киевавтодор.
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