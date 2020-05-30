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В Киеве - сильный ливень: затопило дорогу возле метро Черниговская (Видео)

В Киеве - сильный ливень: затопило дорогу возле метро Черниговская (Видео)
12:33 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: скриншот

Новости Украины:В Киеве в результате продолжительных дождей и недостаточной работы сливов затопило дороги.

В Киеве сегодня утром в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская.

По затопленной дороге автомобили не едут, а плывут. Как видно на видео, обнародованном в Телеграм-канале "Киев Сейчас", машины едут очень медленно, из-за чего возникли тянучки в обе стороны движения.

Как сообщалось, в восточных, днем в северных областях Украины 30 мая и 31 мая в западных областях ожидается значительное ухудшение погодных условий.

"По данным УкрГидрометцентра, 30 мая ночью в восточных, днем в северных, Волынской, Ровенской, 31 мая в западных областях значительные дожди", - говорится в собщении, на официальном сайте ГСЧС в субботу утром.

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Также в ГСЧС отмечают, что днем 30 мая в северных и западных районах Киевской области также будут значительные дожди.

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Киев, Дожди, Ливни, Потом.
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