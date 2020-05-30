Закарпатские КПП на границе со Словакией откроются с 1 июня

Новости Украины:Закарпатская область с 1 июня открывает пункты пропуска на границах со Словакией.

Глава Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров сообщил об открытии в области с 1 июня пунктов пропуска на границах со Словакией.

Об этом написал Петров на странице в Фейсбуке.

"Мы открываем пункты пропуска на границах со Словакией. В Чопском пограничном отряде сообщили, что с 1 июня 1:01 ночи по киевскому времени (00.01 среднеевропейского) начинают работать такие КПП: "Ужгород-Вишне Немецкое" - открыт для легкового и грузового автомобильного сообщения, пересечение пешеходов и велосипедистов не позволено; "Малый Березный–Убля" - в полном объеме; "Малые Селменцы-Большие Селменцы" - в полном объеме с 9:00 до 21:00 киевского времени", - сказано в сообщении.

Глава ОГА также напомнил, что согласно информации словацкой стороны, на территории страны продолжает действовать чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19. Поэтому пересечь словацкую границу смогут: люди с разрешением на длительное пребывание; транзит; люди, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.