ГПСУ: Венгрия пока не будет открывать границу с Украиной

Новости Украины:Венгрия пока не собирается возобновлять работу пунктов пропуска.

Возобновление с 1 июня работы пунктов пропуска ожидается на словацком и молдавской участке границы, откладывается на венгерском.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы о возобновлении пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности в ближайшее время частично возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны", - говорится в сообщении.

В частности, в письме пограничного ведомства Словакии отмечается, что с 1 июня планируется возобновление работы таких пунктов пропуска: "Вышне Немецке" (с украинской стороны – "Ужгород") только для легкового и грузового автомобильного сообщения; "Убля" (с украинской стороны "Малый Березный") в полном объеме; "Вельке Слеменце" (с украинской стороны – "Малые Селменцы") в полном объеме с 08.00 до 20.00.

Пограничная полиция Молдовы сообщила, что с 1 июня планирует возобновить работу автомобильных пунктов пропуска "Крива" (с украинской стороны – "Мамалыга"), "Мирное" (с украинской стороны – "Табаки") и "Бричень" (с украинской стороны – "Росошаны").

"В то же время венгерская сторона, которая ранее рассматривала вопрос возобновления до утра 30 мая работы четырех пунктов пропуска на границе с Украиной (с украинской стороны "Лужанка", "Вилок", "Звонковое" и "Косино"), заявила, что этот вопрос откладывается. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже", - отметили в украинском пограничном ведомстве.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства, с 29 мая дополнительно (кроме тех, которые функционировали ранее) возобновлена работа 66 пунктов пропуска различной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны. В то же время, пункты пропуска на границе со смежными странами могут полноценно функционировать только при условии возобновления пропуска с обеих сторон.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в частности авиационного.

В Украине за сутки зафиксировано 393 новых случая заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии коронавируса в Украине коронавирусом заразилось 23 204 человека, из них 1700 детей и 4475 медработников. Выздоровели уже 9311 человек, летальных случаев зафиксировано 696.