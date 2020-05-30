Кулеба о поездке в Венгрию: Визит показал важное изменение

Новости Украины:Кулеба говорит, что Киев и Будапешт настроены на поиски общих решений.

Украина и Венгрия настроены на поиски общих решений.

К такому выводу пришел министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам своего визита в соседнюю страну, о чем написал в Facebook.

"Визит очевидно показал важное изменение - Будапешт и Киев настроены не на конфронтацию, а на поиск общего решения без пересечения красных линий обеих стран. Процесс сближения позиций происходит, он непростой, но он того стоит", - отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что в дипломатии есть правило: ничто не согласовано, пока все окончательно не согласовано, и оно полностью применяется к нынешней ситуации в отношениях с Венгрией.

По словам министра, речь идет не только о двусторонних отношениях. Ведь, подчеркнул глава МИД, Центральная Европа - регион, "накачивающий мышцы", но в идеальной форме он будет только с Украиной.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершил 29 мая визит в Венгрию, где встретился со своим коллегой Петером Сиярто.

Министры подписали ряд двусторонних документов, в частности Протокол о внесении изменений в Рамочный договор между правительством Украины и правительством Венгрии о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины и Министерством инновации и технологии Венгрии.

Ранее венгерско-украинские отношения в очередной раз обострились после того, как Верховная Рада приняла Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В Венгрии негативно отреагировали на принятие этого закона.

Венгерская сторона также резко критиковала принятие в Украине закона об образовании 5 сентября 2017 года, предусматривающий, в частности, широкое внедрение украинского языка, включая учебные заведения национальных меньшинств.

Несмотря на многочисленные попытки венгерской и украинской сторон урегулировать спорные вопросы дипломатическим путем, полного взаимопонимания достичь не удалось. Официальный Будапешт пытается блокировать евроатлантические инициативы Украины.