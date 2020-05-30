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День в ООС: три нарушения тишины, оккупанты опять пустили в ход минометы

День в ООС: три нарушения тишины, оккупанты опять пустили в ход минометы
17:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет.

Российские наемники с начала суток, в субботу, трижды обстреляли позиции украинских военнослужащих на Донбассе, потерь нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение 30 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от н.п.Авдеевка противник дважды открывал огонь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку н.п.Орехово враг применил гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

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"С начала сегодняшних суток потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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