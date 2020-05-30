Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Итоги дня 29 мая: "разборки" в Броварах, Кулеба в Венгрии, транш ЕС
Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая
День Евдокии Свистуньи: приметы и обряды на 30 мая

Зеленский предлагает увеличить штрафы за уклонение от мобилизации

Зеленский предлагает увеличить штрафы за уклонение от мобилизации
09:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент и определил как безотлагательный законопроект, предусматривающий призыв резервистов на военную службу в особый период.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №3553 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о усовершенствовании отдельных вопросов выполнения воинской обязанности и ведении воинского учета" был зарегистрирован 28 мая.

Как говорится в пояснительной записке проекта закона, документ разработан в связи с необходимостью усовершенствования основ комплектования Вооруженных сил высокопрофессиональным составом.

Так, законопроектом предусматривается внесение изменений в законодательство, в частности, по поводу реформирования местных органов военного управления, усовершенствования порядка осуществления воинского учета призывников, введения военного учета резервистов, введения нового вида военной службы - военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период. 

В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию

Зеленский предлагает ввести новые виды административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Нарушение правил воинского учета будут наказывать штрафом от 510 до 850 гривень, за повторное нарушение придется заплатить 850-1700 гривень.

Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки поднимут до 1700-3400 гривень для обычных граждан и до 3400-5100 гривень для должностных лиц, а при повторном нарушении - от 3400 до 5100 от 5100 до 8500 гривень соответственно.

За умышленную порчу или утрату военно-учетных документов будут взимать штраф от 510 до 850 гривень, а при повторных случаях - от 850 до 1700 гривень. Кроме того, за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву Зеленский предлагает наказывать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Военная служба, Армия, ВСУ, Резервисты, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
03 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
04 Исследование: На Земле увеличивается число мест, непригодных для жизни
05 Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
В Китае коронавирусом болеют 70 человек
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
Канада закрыла свои воды для круизных лайнеров
В Украине стартует новый проект - &quot;Холостячка&quot;
В Украине стартует новый проект - "Холостячка"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь