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В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию

В Генштабе разъяснили детали весеннего призыва в армию
13:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины разъяснили некоторые вопросы организации призыва в мае-июле 2020 года.

Разъяснение Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ обнародовано на сайте Минобороны.

В документе сказано, что организация подготовки и проведения призыва граждан Украины на срочную воинскую службу осуществляется городскими (районными) государственными администрациями (исполнительными органами городских советов) во взаимодействии с городскими (районными) военными комиссариатами (территориальными центрами комплектования и социальной поддержки).

Напоминается, что в соответствии с указом президента Украины от 16 января 2020 года № 13 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную воинскую службу в 2020 году" в течение мая-июля текущего года определено проведение очередного призыва граждан Украины на срочную воинскую службу.

При этом отмечается, что, согласно законодательству, призываются пригодные для службы по состоянию здоровья граждане Украины мужского пола, которым на день отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу.

Согласно распоряжению Кабинета министров от 26 февраля 2020 года № 179-р "Об утверждении численности граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу, объема расходов для проведения призыва в мае-июле 2020 года" (с изменениями), призыв граждан Украина возрасте 18-19 лет проводится по их желанию (по письменному заявлению).

Министром обороны направлено письмо руководителям призывных комиссий всех уровней, в котором рекомендуется рассматривать вопрос предоставления отсрочки от призыва на срочную воинскую службу пригодным по состоянию здоровья гражданам Украины в возрасте 18-19 лет в соответствии с частью 15 статьи 17 закона "О воинской обязанности и военной службе".

Как сообщалось, 16 января президент Владимир Зеленский подписал указ ”Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную воинскую службу в 2020 году”.

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Согласно указу, на срочную службу будут призывать пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым на день отправки в воинские части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу.

С 2015 года призывной возраст в Украине был установлен на уровне 20-27 лет. До этого в ряды Вооруженных сил и других военных формирований призывали лиц, которым исполнилось 18 лет.

23 марта Зеленский из-за эпидемии коронавируса перенес весенний призыв с апреля-июня на май-июль 2020 года.

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Армия, ВСУ, Призыв, Генштаб, Призыв 2020.
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