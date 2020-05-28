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В ВСУ новая вспышка коронавируса, за сутки 16 заболевших

В ВСУ новая вспышка коронавируса, за сутки 16 заболевших
11:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Минобороны

Новости Украины:В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 11 новых случаев COVID-19, пять из которых у военнослужащих из Киевской области.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 28 мая подтверждено еще 11 новых случаев заболевания коронавирусом, при этом выздоровели от COVID-19 уже 106 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 7:00 28 мая в Вооруженных силах Украины болеет 64 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, летальных случаев – 3", - говорится в сообщении командования Медсил на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 11 новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих, Хмельницкая областная инфекционная больница - 1 сотрудник ВСУ и Сарницкая ЦРБ - 1 сотрудник ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Еще семь военнослужащих (Киевская область - 5 человек, Житомирская область и Волынская область – по 1 человеку) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов также удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 300 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трое суток - 45 человек.

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Как сообщалось, 25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник Вооруженных сил Украины во Львовской области.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

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Армия, ВСУ, Коронавирус, Covid-19.
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