Скачать
Четверг, 28.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
Украинские ученые: Украина прошла пик заболеваемости COVID-19
Укрзализныця возобновляет пассажирское сообщение: какие области готовы к запуску поездов
Пассажирское сообщение: какие области готовы к запуску поездов
Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
Шевченко назвал самое прекрасное воспоминание в футболе (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 29 мая

В Украине уже 22 382 случаев коронавируса: области с наибольшим приростом COVID-19

В Украине уже 22 382 случаев коронавируса: области с наибольшим приростом COVID-19
11:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Количество больных COVID-19 за сутки снизилось в 13 областях Украины и в Киеве.

Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило количество заболевших за минувшие сутки в 13 из 24 областей Украины, а также в Киеве, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в четверг утром.

Больше всего новых случаев заболевания CОVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве, Киевской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, выздоровления – в Житомирской, Ивано-Франковской областях и в Киеве (во всех случаях – более 40).

Всего за минувшие сутки:

  • в Винницкой области подтверждено 15 новых случая заболевания Covid-19, 1 - смерти и 34 случая выздоровления (с начала пандемии было 947 заболевших, 16 умерших и 534 выздоровевших), сейчас в области болеет 397 человек (на 20 меньше за сутки);
  • в Волынской области - 37 случаев заболевания, 1 - смерти и 17 - выздоровления (за все время 851 заболели, 25 умерли и 224 выздоровели), сейчас болеет 602 человека (на 19 больше за сутки);
  • в Днепропетровской области 15 новых случаев заболевания и 32 – выздоровления (за все время - 920, 19 и 244 соответственно), сейчас болеет 657 человек (на 17 меньше за сутки);
  • в Донецкой области 3 новых случая заболевания, 6 человек выздоровели новых случаев смерти не было (с начала пандемии 158 заболели, 4 умерли и 80 выздоровели), сейчас болеет 74 человека (на 3 меньше за сутки);
  • в Житомирской области 13 новых случаев заболевания и 49 - выздоровления (за все время 673 заболели, 14 умерли и 389 выздоровели), сейчас болеет 270 человек (на 36 меньше за сутки);
  • в Закарпатской области 20 человек заболели и 22 выздоровели (с начала пандемии - 1 124 заболели, 27 умерли и 374 выздоровели), сейчас болеет 723 человек (за сутки на 2 меньше);
  • в Запорожской области 5 человек заболели и 7 выздоровели (с начала пандемии – 425, 13 и 238 соответственно), сейчас болеет 174 человек (на 2 меньше за сутки);
  • в Ивано-Франковской области 12 человек заболели и 45 выздоровели (1 339, 75 и 756 соответственно с начала пандемии), сейчас болеет 508 человек (на 33 меньше за сутки);
  • в Киеве подтверждено 54 новых случая заболевания Covid-19 и 64 случая выздоровления (всего 2 739 случаев заболевания, 64 - смерти и 506 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 2 223 человека (за сутки на 10 меньше);
  • в Киевской области 43 человека заболели и 46 - выздоровели (с начала пандемии 1 517 заболели, 30 умерли и 358 выздоровели), сейчас болеет 1 129 человек (за сутки на 7 больше);
  • в Кировоградской области 6 новых случаев заболевания, 1 - смерти и 2 - выздоровления (за все время 495 заболели, 24 умерли и 384 выздоровели), сейчас болеет 87 человек (на 3 больше за сутки);
  • в Луганской области не зафиксировано новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки (с начала пандемии 45 заболели и 36 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 9 человек;
  • во Львовской области 70 новых случаев заболевания, 5 - смерти и 13 - выздоровления (за все время - 1 513, 48 и 335 соответственно), сейчас болеет 1 130 человек (на 52 больше за день);
  • в Николаевской области 1 человек заболел и 3 выздоровели, новых случаев смерти не было (с начала пандемии 282 заболел, 7 умерли и 139 выздоровели), сейчас болеет 136 человек (на 2 меньше за сутки);
  • в Одесской области 8 новых случаев заболевания и 11 - выздоровления (с начала пандемии 861 заболели, 14 умерли и 161 выздоровели), сейчас болеет 686 человек (на 3 меньше за сутки);
  • в Полтавской области 1 человек заболел, умерших и выздоровевших за сутки нет (с начала пандемии 268 заболевших, 13 умерших и 243 выздоровевших), сейчас болеет 12 человек (на 1 больше за сутки);
  • в Ривненской области 74 новых случая заболевания, 1 - смерти и 24 - выздоровления (за все время 1 588 заболели, 35 умерли и 725 выздоровел), болеет 828 человек (на 49 больше за сутки);
  • в Сумской области 8 человек выздоровели, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 166 заболели, 4 умерли и 138 выздоровели), сейчас болеет 24 человека 9на 8 меньше за сутки);
  • в Тернопольской области 5 новых случаев заболевания и 8 - выздоровления (за все время - 1 131, 26 и 824 соответственно), сейчас болеет 281 человек (на 3 меньше за сутки);
  • в Харьковской области 22 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 1 – выздоровления (за все время 981, 42 и 224 соответственно), сейчас болеет 715 человек (за сутки на 20 больше);
  • в Херсонской области 6 человек выздоровели за сутки, новых случаев заболевания и смерти не было (с начала пандемии 177 заболевших, 3 умерших и 155 выздоровевших), сейчас болеет 19 человек (на 6 меньше);
  •  в Хмельницкой области 5 новых случаев заболевания и 27 - выздоровления (за все время 386 заболел, 10 умерли и 157 выздоровели), сейчас болеет 219 человек (на 22 меньше за сутки);
  • в Черкасской области 8 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии 401 заболел, 16 умерли и 294 выздоровели), сейчас болеет 91 человек (на 5 больше за сутки);
  • в Черновицкой области подтверждено 57 новых случаев заболевания Covid-19, 1 случай смерти и 25 - выздоровления (3 201 заболевших, 134 умерших и 867 выздоровевших с начала пандемии), сейчас в области болеет 2 200 человек (на 31 больше, чем днем ранее);
  • в Черниговской области 3 новых случая заболевания Covid-19 и 1 - выздоровления (с начала пандемии – 140 заболевших, 6 умерших и 54 выздоровевших), сейчас болеет 80 человек (на 2 больше, чем днем ранее).

Как сообщалось, всего в Украине за минувшие сутки зафиксирован 477 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 444 выздоровели. В настоящее время в Украине COVID-19 болеет 13 274 человека, что на 22 больше, чем днем ранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вознесение Господне 2020: что запрещено делать в этот день
02 "Я как из клетки вырвалась": Тоня Матвиенко рассказала, почему развелась с первым мужем
03 Итоги дня 27 мая: новые правила прописки в Украине и условия учебного года 2020
04 Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
05 Вознесение Господне 2020: поздравления в стихах, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США готовы выделить Украине $125 миллионов военной помощи
США готовы выделить Украине $125 млн военной помощи
В мире выявили уже почти 5,8 миллиона случаев COVID-19
В мире выявили уже почти 5,8 миллиона случаев COVID-19
Штормовое предупреждение: в Украине резко испортится погода
В Украине резко испортится погода
Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
Молитвы на Вознесение Господне 28 мая
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь