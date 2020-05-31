День Киева: как в столице отмечают праздник

Новости Украины:В воскресенье, 31 мая, столица Украины отмечает свой день рождения, ей исполняется 1538 лет.

В этом году празднование Дня Киева проходит в условиях карантина, праздничные мероприятия проводят в онлайн и телеформате.

Официально принятой датой основания Киева считается 482 год. По легенде, его основали полянский князь Кий с братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Название город получил по имени Кия – старшего из братьев, который и считается основателем города.

Впервые День Киева отметили в 1982 году – тогда городу исполнилось 1500 лет. С тех пор столица отмечает праздник ежегодно.

Нынче массовые мероприятия запрещены, поэтому День Киева будет отмечаться в онлайн-формате. В частности, на телеканале "Киев" будут транслировать живые концерты известных украинских исполнителей. Покажут и программы об истории столицы и о том, чем она живет сегодня.

Традиционный "Пробег под каштанами" состоится тоже в онлайн-формате. Организаторы предлагают киевлянам присоединиться к благотворительной акции и сделать денежный взнос. Все собранные средства направят на нужды украинских врачей и медицинских учреждений.

В этом году именно на День Киева, 31 мая, начнут работать столичные фонтаны.