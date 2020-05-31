Итоги дня 30 мая: беспорядки в США, "потоп" в Киеве и декларация Зеленского

1 За сутки коронавирусом в Украине заболело 393 человека Лидерами по распространению болезни являются Черновицкая, Ровенская области и Киев.

2 Столкновения с полицией и сгоревшие автомобили: в городах США массовые протесты В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол в результате протестов против насилия со стороны полицейских, возникших после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон - Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения В Нью-Йорке во время протестов арестовали более 200 человек.

3 Директор ГТС прокомментировал заявление нардепов в КСУ об неконституционности анбандлинга "Нафтогаза". Директор оператора ГТС Сергей Макогон отметил, что заявление нардепов в КСУ про неконституционность закона об анбандлинге "Нафтогаза" и отделения ГТС в отдельную компанию может означать попытку разорвать контракт с "Газпромом".

4 Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов. Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год. Семья Зеленского продала права всех 12 предприятий в Украине семье Шефира, президент продал акции Green Family и 4 торговых марок в РФ. В ОПУ говорят, что поездка Зеленского в Оман оплачивалась за счет супруги, по закону такие расходы не декларируются. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал за 2019г 26млн 702 тыс. грн, которые он дал в долг третьему лицу, и доход от предпринимательской деятельности в размере 914,2тыс. грн.

5 Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп. Врачи утверждают, что при таких условиях, США будет сложнее преодолеть пандемию коронавируса. ЕС призывает США не разрывать отношения с ВОЗ.

6 В Киеве в результате продолжительных дождей и недостаточной работы сливов затопило дороги. В Киеве вчера утром в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская. В "Киевавтодоре" уверяют, что оперативно ликвидировали локальные подтопления, возникшие в столице в результате ливня.

7 Чисора может провести бой по правилам ММА перед поединком с Усиком Будущий оппонент Александра Усика Дерек Чисора планирует драться по правилам ММА в ожидании даты поединка с украинцем.

8 Карпаты подтвердили наличие в клубе инфицированных на COVID-19 «Карпаты» подтвердили факт распространения коронавируса во львовском клубе.

9 Экс-футболист Алиев проиграл в дебютном боксерском поединке Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев дебютировал на боксерском ринге.

10 В Украине стартует новый проект - "Холостячка" Это первое шоу на украинском телевидении, в котором мужчины будут бороться за сердце женщины.

11 На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн. На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. Она скончалась в Берлине.

12 Генеральный директор и основатель компании Xiaomi сообщил, что компания начала тестирование сети шестого поколения. Лэй Цзюнь рассказал, что Xiaomi уделяет внимание новым стандартам высокоскоростной связи, а создание сетей 6G напрямую зависит от создания обширной сети спутникового интернета.