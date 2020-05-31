Итоги дня 30 мая: беспорядки в США, "потоп" в Киеве и декларация Зеленского

За сутки коронавирусом в Украине заболело 393 человека
Лидерами по распространению болезни являются Черновицкая, Ровенская области и Киев.
Столкновения с полицией и сгоревшие автомобили: в городах США массовые протесты
В Миннеаполисе и соседнем городе Сент-Пол в результате протестов против насилия со стороны полицейских, возникших после смерти задержанного афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.
Мэр Портленда - крупнейшего города штата Орегон - Тед Уилер объявил о введении режима чрезвычайного положения
В Нью-Йорке во время протестов арестовали более 200 человек.
Директор ГТС прокомментировал заявление нардепов в КСУ об неконституционности анбандлинга "Нафтогаза".
Директор оператора ГТС Сергей Макогон отметил, что заявление нардепов в КСУ про неконституционность закона об анбандлинге "Нафтогаза" и отделения ГТС в отдельную компанию может означать попытку разорвать контракт с "Газпромом".
Доход Зеленского и членов его семьи в 2019 году составил 28,6 млн грн, уплачено в бюджет 3,6 млн грн налогов.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2019 год.
Семья Зеленского продала права всех 12 предприятий в Украине семье Шефира, президент продал акции Green Family и 4 торговых марок в РФ.
В ОПУ говорят, что поездка Зеленского в Оман оплачивалась за счет супруги, по закону такие расходы не декларируются.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал за 2019г 26млн 702 тыс. грн, которые он дал в долг третьему лицу, и доход от предпринимательской деятельности в размере 914,2тыс. грн.
Соединенные Штаты Америки разрывают отношения со Всемирной организацией здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась провести нужные ей реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Врачи утверждают, что при таких условиях, США будет сложнее преодолеть пандемию коронавируса.
ЕС призывает США не разрывать отношения с ВОЗ.
В Киеве в результате продолжительных дождей и недостаточной работы сливов затопило дороги.
В Киеве вчера утром в результате сильного ливня затопило дорогу возле метро Черниговская.
В "Киевавтодоре" уверяют, что оперативно ликвидировали локальные подтопления, возникшие в столице в результате ливня.
Чисора может провести бой по правилам ММА перед поединком с Усиком
Будущий оппонент Александра Усика Дерек Чисора планирует драться по правилам ММА в ожидании даты поединка с украинцем.
Карпаты подтвердили наличие в клубе инфицированных на COVID-19
«Карпаты» подтвердили факт распространения коронавируса во львовском клубе.
Экс-футболист Алиев проиграл в дебютном боксерском поединке
Бывший футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Александр Алиев дебютировал на боксерском ринге.
В Украине стартует новый проект - "Холостячка"
Это первое шоу на украинском телевидении, в котором мужчины будут бороться за сердце женщины.
На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн.
На 78-м году ушла из жизни немецкая актриса Ирм Херманн, звезда фильмов Райнера Вернера Фассбиндера. Она скончалась в Берлине.
Генеральный директор и основатель компании Xiaomi сообщил, что компания начала тестирование сети шестого поколения.
Лэй Цзюнь рассказал, что Xiaomi уделяет внимание новым стандартам высокоскоростной связи, а создание сетей 6G напрямую зависит от создания обширной сети спутникового интернета.
Google отложила запуск бета-версии Android 11
Мероприятие The Beta Launch Show, которое должно было пройти 3 июня, перенесли на неопределенный срок.