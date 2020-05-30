Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Декларация Зеленского: сколько президент получил за прошлый год
Декларация Зеленского: сколько президент получил за прошлый год
Еще 6 поездов: УЗ начала продавать билеты в западные области
Еще 6 поездов: УЗ начала продавать билеты в западные области
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Уайт озвучил финансовые потери UFC из-за пандемии коронавируса
Звезды "Джуманджи" снова поработают вместе
Звезды "Джуманджи" снова поработают вместе

Google отложила запуск бета-версии Android 11: причина

Google отложила запуск бета-версии Android 11: причина
17:08 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Мероприятие The Beta Launch Show, которое должно было пройти 3 июня, перенесли на неопределенный срок.

Компания Google на следующей неделе планировала представить и выпустить первую бета-версию операционной системы Android 11. Но планы пришлось отменить.

Напомним, изначально новую версию Android должны были представить на мероприятии Google I/O, но конференцию отменили из-за коронавируса. На 3 июня Google запланировал онлайн-мероприятие The Beta Launch Show, и гвоздем программы стал бы Android 11. В этот же день обещали выпуск первой Android 11 Beta.

Но теперь Google заявляет, что презентацию пришлось перенести на неопределенное время: "Мы рады были бы рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время для праздников. Мы переносим мероприятие и релиз бета-версии, которые были запланированы на 3 июня. В скором времени мы вернёмся с новыми подробностями об Android 11"

Причиной отмены планов стали протесты, которые охватили США. Вечером 25 мая в Миннеаполисе при попытке расплатиться в магазине банкнотой, которую продавцы посчитали фальшивой, полицейские задержали афроамериканца Джорджа Флойда. Один из копов коленом прижал его голову к асфальту. Джордж заявил, что не может дышать, его забрала карета "скорой помощи", но в больнице он умер.

Google выпустила новую бета-версию Android 11 для разработчиков

После этого начались протесты, полицейский участок забросали камнями, после чего митинги превратились в беспорядки, грабежи и поджоги магазинов. Местным властям пришлось ввести режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас протесты проходят во многих городах, в основном они переростают в беспорядки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, США, Протесты, Презентация, Бета, Android 11, The Beta Launch Show.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генпрокурор рассказала, когда подпишет подозрение Порошенко
02 Как пандемия коронавируса повлияет на безвиз ЕС с Украиной
03 Массовый расстрел на Житомирщине: Геращенко открыл важную деталь о подозреваемом
04 Венедиктова рассказала о расследовании "дел Майдана"
05 Дожди с грозами и потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в первые дни лета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ближайшие дни Украину зальют дожди
В ближайшие дни Украину зальют дожди
Коронавирус в Беларуси: инфицированных уже более 41 тысячи
Коронавирус в Беларуси: инфицированных уже более 41 тысячи
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Девушка Илона Маска решила продать часть своей души
Девушка Илона Маска решила продать часть своей души
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь