Google отложила запуск бета-версии Android 11: причина

Компания Google на следующей неделе планировала представить и выпустить первую бета-версию операционной системы Android 11. Но планы пришлось отменить.

Напомним, изначально новую версию Android должны были представить на мероприятии Google I/O, но конференцию отменили из-за коронавируса. На 3 июня Google запланировал онлайн-мероприятие The Beta Launch Show, и гвоздем программы стал бы Android 11. В этот же день обещали выпуск первой Android 11 Beta.

Но теперь Google заявляет, что презентацию пришлось перенести на неопределенное время: "Мы рады были бы рассказать вам больше об Android 11, но сейчас не время для праздников. Мы переносим мероприятие и релиз бета-версии, которые были запланированы на 3 июня. В скором времени мы вернёмся с новыми подробностями об Android 11"

We are excited to tell you more about Android 11, but now is not the time to celebrate. We are postponing the June 3rd event and beta release. We'll be back with more on Android 11, soon.

— Android Developers (@AndroidDev) May 30, 2020