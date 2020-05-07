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Известно, когда презентуют Android 11 - Google

Известно, когда презентуют Android 11 - Google
22:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания Google представит Android 11 на мероприятии The Beta Launch Show.

Google уже несколько месяцев тестирует Android 11 и должна была рассказать все подробности о системе на конференции для разработчиков I/O 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие было отменено. Однако поисковый гигант все же намерен провести небольшую презентацию и опубликовал онлайн-приглашение для всех желающих.

Презентация Android 11 пройдет в онлайн-режиме 3 июня в 18:00 по киевскому времени в рамках мероприятия The Beta Launch Show.

Во время трансляции сотрудники Google расскажут о новой версии "зеленого робота". Для разработчиков запланировано отдельное мероприятие, где эксперты компании ответят на различные вопросы о новой ОС. Вопрос нужно ставить заранее через Twitter, указав в сообщении специальный хэштег #AskAndroid.

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Вместе с презентацией ожидается выпуск первой сборки Android 11 Beta. Вторая и третья публичные сборки будут представлены в июле и августе соответственно, а релиз финальной версии, по заявлению Google, состоится в третьем квартале текущего года. Сейчас компания занимается тщательным тестированием стабильности операционной системы.

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Google, Дата, Презентация, Android 11, The Beta Launch Show, Android 11 Beta.
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