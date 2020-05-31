Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
Минздрав: к ослаблению карантина не готовы пять областей и Киев
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч
Украинское Классико Шахтер - Динамо состоится сегодня: где и когда смотреть матч
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 июня

ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

ООС: боевики дважды нарушали "тишину"
13:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за текущие сутки.

С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 31 мая, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Гуцуляк.

Денис Малюська объяснил, на кого рассчитаны платные камеры в СИЗО

Так, с 6:20, более часа от Докучаевска оккупанты вели обстрел из пехотного вооружения по украинским защитникам Новотроицкого. После 7:00 утра от Золотого-5 враг выпустил две мины 82-го калибра по украинским защитникам Орехово.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия. Боевых потерь от начала текущих суток среди наших героев нет. Потери противника уточняются", - добавил Гуцуляк.

Как сообщалось, 30 мая боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВСУ, Донбас, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
04 Антарктида уже таяла в прошлом, но быстрее
05 Смерть Джорджа Флойда: в Нью-Йорке арестовали более 200 протестующих
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
В Минздраве анонсировали следующий этап смягчения карантина
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине болеют коронавирусом
В столице открывается сезон работы фонтанов
В столице открывается сезон работы фонтанов
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Предчувствия, которые нельзя игнорировать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь