ООС: боевики дважды нарушали "тишину"

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за текущие сутки.

С начала текущих суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк.

"С начала текущих суток, 31 мая, по имеющейся на данный момент информации, российско-оккупационные войска дважды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Гуцуляк.

Так, с 6:20, более часа от Докучаевска оккупанты вели обстрел из пехотного вооружения по украинским защитникам Новотроицкого. После 7:00 утра от Золотого-5 враг выпустил две мины 82-го калибра по украинским защитникам Орехово.

"Подразделения Объединенных сил вели адекватные оборонительные действия. Боевых потерь от начала текущих суток среди наших героев нет. Потери противника уточняются", - добавил Гуцуляк.

Как сообщалось, 30 мая боевики на Донбассе 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.