Денис Малюська объяснил, на кого рассчитаны платные камеры в СИЗО

Новости Украины:В Украине платные камеры в СИЗО, которые сейчас открываются в разных городах, рассчитаны на "беловоротничковую преступность".

Платные камеры в СИЗО, которые сейчас открываются в разных городах Украины, рассчитаны на "беловоротничковую преступность".

Об этом сегодня в Запорожье сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

Министр побывал в Запорожском следственном изоляторе и в Вольнянском учреждении исполнения наказаний №11, где в рамках экспериментального проекта Министерства юстиции Украины открыты платные камеры с улучшенными условиями размещения для заключенных.

"Как правило, люди, совершившие тяжкие преступления не могут и не платят за платные камеры. Камеры рассчитаны на беловоротничковую преступность - мошенничество с финансовыми ресурсами, или те, кто не может заплатить залог или ожидают пока залог будет зачислен", - сказал министр юстиции .

В Запорожском СИЗО находятся 700 человек, в учреждении есть 120 камер для содержания спецконтингента. Сейчас здесь появилась одна платная камера. Ее площадь 26 кв. м, в ней четыре кровати, душ, телевизор, холодильник, микроволновая печь. Стоимость "аренды" - 570 грн в сутки, 1990 грн - за неделю и 3410 грн - за месяц.

"Оплачивают, как правило, на месяц. Это дешевле. Если человек вышел раньше, то деньги (остаток - авт.) возвращают", - добавил Малюська.

По его словам, платные камеры уже пользуются спросом, например, в Лукьяновском СИЗО уже есть 4 "клиента".

В Запорожье VIP-камера сможет принять первого "арендатора" с 10 июня, сейчас идет процесс оформления документов. На ремонт камеры и оборудование здесь потратили около 40 тыс. гривень. Ремонт длился месяц.

"Есть пара человек, которые готовы заехать в платную камеру. Пока она у нас одна, если будет спрос, то будем делать еще", - сказал начальник ГУ "Запорожский следственный изолятор" Алексей Азаров.

По словам министра юстиции, на эксперимент с платными камерами решились, чтобы убрать коррупцию и улучшить условия содержания под стражей. "Финансирование не хватает, и нам нужно его зарабатывать. Мы получали немало жалоб о том, что распределение между камерами коррупционное: в любую камеру можно попасть только за взятку. Камеры разные по состоянию, одинаковых камер для всех нет ни в одном городе. Убрать коррупцию и заработать деньги для ремонта камер - это наши ключевые идеи, стоящие за этим проектом", - прокомментировал Малюська.

Платные камеры уже открыты в СИЗО в Киеве - 4, во Львове - 1, в Черновцах - 1, Запорожье - 1 и Вольнянске - 1. Также открывается камера с улучшенными условиями в Днипре и Харькове.