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Смягчение ограничений: Украина с 1 июня открывает пункты пропуска на словацкой границе

Смягчение ограничений: Украина с 1 июня открывает пункты пропуска на словацкой границе
13:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:С 1 июня Украина открывает пункты пропуска на словацкой границе.

Украина с 1 июня открывает пункты пропуска на словацкой границе.

Об этом сообщил в Facebook председатель Закарпатской областной государственной администрации Алексей Петров.

"Мы открываем пункты пропуска на границе со Словакией.

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В Чопском пограничном отряде сообщили, что с 1 июня 1 ч. 01 мин. ночи по киевскому времени (00.01 среднеевропейского) начинают работать такие КПП: Ужгород - Вышне Немецкое - открыто для легкового и грузового автомобильного сообщения, пересечение пешеходов и велосипедистов не разрешено; Малый Березный - Убля - в полном объеме; Малые Селменцы - Большие Селменцы - в полном объеме с 9.00 до 21.00 московского времени", - подтведили Петров.

Он также добавил, что предоставленной словацкой стороной информации, на территории страны продолжает действовать чрезвычайная ситуация, связанная с COVID-19. Пересечь словацкую границу смогут только лица с разрешением на длительное пребывание, транзит и лица, которым было предоставлено разрешение соответствующим министерством.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства, с 29 мая дополнительно (кроме тех, которые функционировали ранее) возобновлена работа 66 пунктов пропуска разной категории сообщения на государственной границе с украинской стороны. В то же время пункты пропуска на границе с сопредельными странами могут полноценно функционировать только при условии возобновления пропуска с обеих сторон. 

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Пограничное ведомство Украины направило письма и провело погранично-представительские встречи с коллегами из стран Евросоюза и Молдовы по вопросу возобновления пропуска лиц и транспорта с их стороны напротив открытых украинских пунктов пропуска. О готовности с 1 июня частично возобновить работу пунктов пропуска на границе с Украиной сообщили словацкая и молдавская стороны. О новой дате возобновления работы пунктов пропуска венгерские пограничники сообщат позже.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции.

С 28 марта Украина полностью закрыла границу для регулярного сообщения, в том числе авиационного.

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Украина, Словакия, Граница, КПП.
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