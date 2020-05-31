Мэр Киева поздравил жителей столицы с Днем города (Видео)

Новости Украины:Кличко поздравил жителей столицы с Днем города и опубликовал видео.

Мэр Киева поздравил жителей столицы с Днем города и опубликовал видео, в котором жители столицы напевают "Як тебе не любити, Києве мій", также эти слова произносит актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер./

Поздравления и видео опубликовано на странице "Кличко-мер" в Facebook.

"Друзья, сердечно поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любови каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!", - написал Кличко.

На видео в музыкальном сопровождении песни "Як тебе не любити, Києве мій!" продемонстрированы виды столицы. Также на видео Шварцнеггер с помощью видеосвязи с Кличко повторяет за ним фразу на украинском языке "Як тебе не любити, Києве мій!".

Как известно, в последнее воскресенье мая Киев отмечает день города. В этом году праздник пришелся на 31 мая.