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Мэр Киева поздравил жителей столицы с Днем города (Видео)

Мэр Киева поздравил жителей столицы с Днем города (Видео)
13:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:Кличко поздравил жителей столицы с Днем города и опубликовал видео.

Мэр Киева поздравил жителей столицы с Днем города и опубликовал видео, в котором жители столицы напевают "Як тебе не любити, Києве мій", также эти слова произносит актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер./

Поздравления и видео опубликовано на странице "Кличко-мер" в Facebook.

"Друзья, сердечно поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любови каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждый из нас с Киевом связывает что-то свое, особенное. Киев - это город, который знают и любят во всем мире. Киев - это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!", - написал Кличко.

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На видео в музыкальном сопровождении песни "Як тебе не любити, Києве мій!" продемонстрированы виды столицы. Также на видео Шварцнеггер с помощью видеосвязи с Кличко повторяет за ним фразу на украинском языке "Як тебе не любити, Києве мій!".

Как известно, в последнее воскресенье мая Киев отмечает день города. В этом году праздник пришелся на 31 мая.

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Киев, Украина, Владимир Кличко.
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