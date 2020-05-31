Пандемия: в оккупированном Крыму насчитали 546 случаев COVID-19

Новости Украины:В оккупированном Крыму за прошлые сутки выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошлые сутки в оккупированном Крыму выявлены 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего на полуострове вместе с Севастополем зарегистрировано 546 заражений COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

"Десять новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Крыму 30 мая 2020 года", говорится в сообщении со ссылкой на так называемое "межрегиональное управление Роспотребнадзора" по Крыму и Севастополю.

Из выявленных 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией пять - проходили бессимптомно.

В Севастополе, по информации сайта оккупационного "правительства" города, новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

Общее количество заразившихся коронавирусом в Крыму с начала пандемии - 385, умерли 11 человек. В Севастополе - 161 заразившийся, трое умерли. Всего в Крыму и Севастополе официально зарегистрированы "властями" 546 случаев COVID-19, из них 14 смертельных.