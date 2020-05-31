В ДТП на Одессчине погиб 17-летний велосипедист

Новости Украины:Наезд на велосипедиста водитель микроавтобуса допустил, когда встречный автомобиль ослепил ему глаза.

В ночь на 31 мая в Любашевском районе Одесской области в ДТП погиб 17-летний велосипедист.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в результате аварии с участием микроавтобуса и велосипеда, которая произошла на автодороге Балта-Кривое Озеро, в селе Янишевка, от полученных телесных повреждений погиб 17-летний велосипедист.

Предварительно установлено, что наезд на потерпевшего 47-летний водитель Volkswagen допустил, когда встречный автомобиль ослепил ему глаза.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.