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В ДТП на Одессчине погиб 17-летний велосипедист

В ДТП на Одессчине погиб 17-летний велосипедист
15:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook

Новости Украины:Наезд на велосипедиста водитель микроавтобуса допустил, когда встречный автомобиль ослепил ему глаза.

В ночь на 31 мая в Любашевском районе Одесской области в ДТП погиб 17-летний велосипедист.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в результате аварии с участием микроавтобуса и велосипеда, которая произошла на автодороге Балта-Кривое Озеро, в селе Янишевка, от полученных телесных повреждений погиб 17-летний велосипедист.

Предварительно установлено, что наезд на потерпевшего 47-летний водитель Volkswagen допустил, когда встречный автомобиль ослепил ему глаза.

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По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские начали производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Одесса, ДТП, Велосипедист.
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