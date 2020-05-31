Блокировщики освободили КПП "Тиса": пункт пропуска возобновил работу

Новости Украины:Работу в заблокированном пункте пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе восстановили.

Работа пункта пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновлена.

Об этом сообщили в пресс-службе Чопского пограничного отряда.

По данным пресс-службы, возобновление работы в пункте пропуска произошло около 14:00 после общения блокировщиков с руководителем Чопского отряда.

"Блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств возобновлено", - добавили в пресс-службе.

В чопском отряде также уточнили, что микроавтобусы с блокировщиками находятся в зоне таможенного контроля до решения вопроса таможенных формальностей.

На таможенном посту также сейчас находится председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Как сообщалось ранее, на КПП "Тиса" (украинско-венгерская граница) несколько дней назад образовались огромные очереди на въезд в Украину. 31 мая водители микроавтобусов в знак протеста против действий таможенников заблокировали пункт пропуска.