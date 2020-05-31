На границе с Венгрией: в Гостаможслужбе объяснили очереди

Новости Украины:ГТС на украинско-венгерской границе не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций кроме предусмотренных законом.

Таможенники на украинско-венгерской границе не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций кроме предусмотренных законом.

Об этом говорится в комментарии Гостаможслужбы, который есть в распоряжении, по поводу информации в СМИ о скоплении на украинско-венгерской границе более 300 микроавтобусов.

"Сегодня ряд СМИ распространил информацию о скоплении на украинско-венгерской границе более 300 микроавтобусов, которые не могут пересечь украинскую границу. В связи с этим официально сообщаем: работники Государственной таможенной службы Украины работают с соблюдением требований действующего законодательства и не осуществляют никаких дополнительных проверок или операций, кроме определенных законом", - говорится в заявлении.

В Гостаможслужбе утверждают, что по состоянию на 15:00 30 мая в зоне таможенного контроля пункта пропуска "Чоп-Захонь" таможенного поста "Тиса" находились около 25 микроавтобусов. В каждом из них было от 3 до 9 пассажиров.

Отмечается, что пассажиры, которые придерживались требований к перемещению товаров через таможенную границу Украины, беспрепятственно пересекли ее. Водители микроавтобусов, которые сейчас находятся на таможенном посту, кроме личных вещей граждан, перемещают посылки по заказу.

"Некоторые из них отказываются письменно декларировать перемещаемые товары и подавать документы на таможенный контроль. Составлено несколько карточек отказов. Это делает невозможным пересечение границы на законных основаниях", - заявляют в Гостаможслужбе.

Кроме того, отмечают в ведомстве, проблемой является отсутствие необходимых документов для перемещения посылок. В частности, у граждан отсутствуют перечни товаров, перемещаемых в посылках, и соответствующие таможенные декларации CN23. При этом, у отдельных водителей есть договоры, заключенные с почтовыми операторами, однако имеются превышения ограничений по перемещению продуктов питания или стоимости товаров сверх нормы (определены в ч. 1 ст. 374 ТКУ).

"Всем "перевозчикам" было предложено задекларировать товары согласно требованиям Таможенного кодекса, а ограниченные к перемещению товары - сдать на склад таможенного органа. Пока (по состоянию на вечер 30 мая - Ред.) ни один из водителей не согласился на законные условия пересечения границы. ", - заявили в Гостаможслужбе.

В то же время, добавили в ведомстве, обеспечить возвращение транспортных средств невозможно из-за карантинных ограничений по въезду на территорию Венгрии украинцев.

Пребывание же "бусов" на таможенном посту усложняет пересечение границы другим категориям граждан. Сейчас таможня усилила смену на "Тисе" дополнительными работниками, чтобы минимизировать неудобства гражданам. Мобильные группы в составе служащих Нацполиции и СБУ находятся за пределами пункта пропуска.

"Вопрос не может решаться путем давления на работников таможни. Все необходимые процедуры должны быть осуществлены, а таможенные платежи уплачены в бюджет", - подчеркнули в Гостаможслужбе.