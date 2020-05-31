В Киев из Нью-Йорка вылетел десятый эвакуационный самолет с украинцами

Новости Украины:Из США отправился очередной эвакуационный самолет, который доставляет в Украину наших граждан.

Из Соединенных Штатов отправился очередной эвакуационный самолет, который доставляет в Украину наших граждан.

Это уже десятый спецрейс для украинцев, которые не могли вернуться домой из-за закрытия границ в связи с пандемией, сообщает посольство Украины в США на странице в Twitter.

Специальный коммерческий рейс в очередной раз выполнит авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Самолет отправился из Нью-Йорка в Киев и доставит домой 264 пассажира.

10-ий спеціальний комерційний літак МАУ з Нью-Йорка до Києва. В Україну повертаються ще 264 пасажира.

Как сообщалось: эвакуация граждан Украины продолжается не только из США. Ранее в МИД Украины сообщили, что при содействии дипломатов в Украине уже вернулись более 230 000 граждан, и этот процесс продолжается.