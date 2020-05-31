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Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице

Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
18:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Уже с 1 июня водителям начнут рассылать постановления в бумажном виде о нарушении ПДД.

С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начнут приходить так называемые "письма счастья" - постановления в бумажном виде о нарушении ПДД.

Камеры фотовидеофиксации установлены, чтобы уменьшить количество ДТП из-за превышения скорости. За 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибло 174 тысячи человек и почти 1 миллион 264 тысячи граждан получили травмы. По статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима. Камеры будут установлены в местах, где по статистике гибло и травмировалось в ДТП больше всего наших граждан.

Кроме того, в условиях пандемии коронавируса благодаря камерам и "письмам счастья" будет меньше личных контактов полицейских с водителями, то есть - эпидемиологическая безопасность.

"Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже впоследствии эта система будет работать по всей стране", - прокомментировал в свое время Владимир Зеленский.

Система автоматической фотовидеофиксации – это сложная высокотехнологичная система, которая состоит из оборудования: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения и квалифицированных операторов рабочих станций.

Информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных про ответственное лицо, транспортное средство, соответствие номерного знака, марки и модели ТС.

Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с несоответствующими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами.

Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив является достаточным для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись.

Далее постановление автоматически направляется в учреждения, которые печатают постановление и отправляют адресату.

Информацию о правонарушениях можно будет получить не только в бумажном виде, а и посмотреть в электронном кабинете водителя.

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Сейчас в Украине работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения:

В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости.

Адреса установленных камер в Киеве:

  • ул. Елены Телиги, 39;
  • Набережное шоссе, 4 (напротив);
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная;
  • Улица Братиславская, 18;
  • Чоколовский бульвар, 24;
  • Северный мост (в направлении левого берега);
  • Северный мост (в направлении правого берега);
  • Броварской проспект. (м. Левобережная);
  • Броварской проспект/ ул. Строителей;
  • Южный мост (в направлении левого берега);
  • Южный мост (в направлении правого берега);
  • Проспект Героев Сталинграда, 25;
  • Проспект Владимира Маяковского, 56;
  • Проспект Владимира Маяковского, 65;
  • Дружбы народов бульвар, 27;
  • Дружбы народов бульвар, 36;
  • Столичное шоссе, 58 в направлении г. Киев;
  • Столичное шоссе 58, в направлении г. Обухов;
  • Харьковская площадь / проспект Николая Бажана;

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Штрафы за превышение скорости

  • за превышение более чем на 20 км / ч - штраф составляет 255 гривень
  • за превышение скорости более чем на 50 км / ч - 510 гривень.

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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Киев, МВД, ПДД.
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