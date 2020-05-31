Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице

С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, начнут приходить так называемые "письма счастья" - постановления в бумажном виде о нарушении ПДД.
Камеры фотовидеофиксации установлены, чтобы уменьшить количество ДТП из-за превышения скорости. За 28 лет независимости на территории Украины в ДТП погибло 174 тысячи человек и почти 1 миллион 264 тысячи граждан получили травмы. По статистике 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима. Камеры будут установлены в местах, где по статистике гибло и травмировалось в ДТП больше всего наших граждан.
Кроме того, в условиях пандемии коронавируса благодаря камерам и "письмам счастья" будет меньше личных контактов полицейских с водителями, то есть - эпидемиологическая безопасность.
"Внедрение системы фотовидеофиксации позволит нам в разы снизить смертность на дорогах. И уже впоследствии эта система будет работать по всей стране", - прокомментировал в свое время Владимир Зеленский.
Система автоматической фотовидеофиксации – это сложная высокотехнологичная система, которая состоит из оборудования: сертифицированных и стандартизированных комплексов фотовидеофиксации и рабочих станций обработки данных; современного, защищенного от вмешательства программного обеспечения и квалифицированных операторов рабочих станций.
Информация о зафиксированных правонарушениях попадает в систему электронной фиксации, где полицейский проверяет наличие и полноту данных про ответственное лицо, транспортное средство, соответствие номерного знака, марки и модели ТС.
Данная система также будет дополнительно работать и помогать полиции в определении транспортных средств, находящихся в розыске, угоне, а также ТС с несоответствующими номерными знаками. Такая информация будет передаваться и обрабатываться другими службами.
Когда полицейский проверил соответствие всех данных и их массив является достаточным для того, чтобы привлечь лицо к ответственности, полицейский формирует постановление и накладывает электронную подпись.
Далее постановление автоматически направляется в учреждения, которые печатают постановление и отправляют адресату.
Информацию о правонарушениях можно будет получить не только в бумажном виде, а и посмотреть в электронном кабинете водителя.
Сейчас в Украине работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения:
В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате push-сообщений информировать о том, что есть информация о факте выявления превышения скорости.
Адреса установленных камер в Киеве:
Штрафы за превышение скорости
Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.