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"Пробег под каштанами": организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен

"Пробег под каштанами": организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен
19:15 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Украины:Кличко "пробежал под каштанами" за всех киевлян.

Традиционный "Пробег под каштанами", который в этом году проходил в измененном формате, собрал более 370 тысяч гривен.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook

"К сожалению, в этом году мы были вынуждены изменить формат. На 28-й пробег вышла команда амбассадоров пробега. Мы преодолели дистанцию в 5 километров за всех киевлян.

Забег проходил 35 минут. За это время зарегистрировалось более 3700 участников. Организаторам удалось собрать более 370 тысяч гривен. Впрочем, вклад - 100 гривен - можно сделать и после окончания пробега", - написал Кличко. 

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Кличко опубликовал видео, на котором видно, что в пробеге участвует мэр и еще 10 человек.

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Виталий Кличко, Киев, Пробег под Каштанами.
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