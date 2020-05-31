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Хвастался "игрушкой": в Черкассах двое мужчин получили травмы после взрыва самодельной взрывчатки

Хвастался "игрушкой": в Черкассах двое мужчин получили травмы после взрыва самодельной взрывчатки
20:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Самодельная взрывчатка взорвалась в салоне авто в Черкассах, есть пострадавшие.

В Черкассах в салоне авто подорвались двое мужчин, когда сработало самодельное взрывное устройство, которое один товарищ показывал другому.

Об этом сообщает Патрульная полиция Черкасской области.

"В половине первого ночи поступил вызов о том, что на улице Тараскова двое мужчин подорвались в авто Skoda Оctavia. Пострадавших с ожогами и повреждениями рук госпитализировали в 3-ю городскую больницу ... Как выяснилось, два товарища вместе выпивали в салоне авто. Одному 36 лет, другому - 41. Младший решил показать другу самодельную взрывчатку и в результате неосторожного обращения устройство разорвало внутри автомобиля", - говорится в сообщении.

Детали и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи Черкасского отдела полиции.

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Отмечается также, что ранее указанное транспортное средство и его владельца патрульные уже останавливали и составляли административные материалы за управление автомобилем в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

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Взрыв, Черкассы, Нацполиция.
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