Камеры автофиксации в Киеве: уже сотни зафиксированных нарушителей

Новости Украины:В Киеве после запуска камер автофиксации правонарушений уже зафиксировано 262 случая превышения скорости.

В Киеве после запуска камер автоматической фиксации правонарушений 1 июня зафиксировано 262 случая превышения скорости, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости. И это при том, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны!", - написал Аваков в своем микроблоге Твиттер.

Как сообщалось, в Соломенском районе Киева камера зафиксировала первого нарушителя скоростного режима, автомобиль Audi Q7 двигался со скоростью 75 километров в час, его владелице грозит штраф.