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Камеры автофиксации в Киеве: уже сотни зафиксированных нарушителей

Камеры автофиксации в Киеве: уже сотни зафиксированных нарушителей
09:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Киеве после запуска камер автофиксации правонарушений уже зафиксировано 262 случая превышения скорости.

В Киеве после запуска камер автоматической фиксации правонарушений 1 июня зафиксировано 262 случая превышения скорости, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В 00 00 часов запущена система автофиксации превышения скорости. За 8 минут 45 камер зафиксировали 262 превышения скорости. И это при том, что камеры настроены в Киеве на 103 км/ч. Берегите себя и свои деньги! Будьте внимательны!", - написал Аваков в своем микроблоге Твиттер.

В Киеве сегодня заработала система автофиксации ПДД: уже есть первый нарушитель

Как сообщалось, в Соломенском районе Киева камера зафиксировала первого нарушителя скоростного режима, автомобиль Audi Q7 двигался со скоростью 75 километров в час, его владелице грозит штраф.

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Полиция, МВД, ПДД, Авто, Арсен Аваков.
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