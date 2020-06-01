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В женском монастыре Киева зафиксировали вспышку коронавируса

В женском монастыре Киева зафиксировали вспышку коронавируса
12:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В женском монастыре в Киеве вспышка коронавируса, его закрыли на карантин.

В Свято-Вознесенском Фроловском монастыре зафиксировали вспышку коронавируса, в связи с чем его закрыли на карантин. Заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали за минувшие сутки в Подольском районе - 23 больных. Это обусловлено вспышкой заболевания в Свято-Вознесенском Фроловском женском монастыре. Там коронавирус за последние несколько дней обнаружили у 26 служительниц. Из них за минувшие сутки - у 22. В течение выходных в больницы столицы госпитализировали 8 монахинь", - сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции в понедельник.

Он сообщил, что монастырь закрыли на карантин. Там сейчас осуществляют дезинфекцию.

Коронавирус в Украине: ситуация на 1 июня

"Я хочу обратиться ко всем: не будьте легкомысленными и не пренебрегайте правилами, ибо сейчас, когда мы начали вводить послабления, главное - чтобы вирус не вырвался из-под контроля. Чтобы нам снова не пришлось возвращаться к карантину. Если количество больных будет увеличиваться и достигнет параметров, которые город определил для пересмотра послаблений", - отметил Кличко.

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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Пандемия, Коронавирус.
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