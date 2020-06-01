Геращенко: Минер моста Метро будет наказан

Новости Украины:Заместитель министра внутренних дел напомнил, что в прошлом году "была аналогичная ситуация на этом же мосту".

О человеке, который угрожает взорвать мост Метро в Киеве, еще ничего не известно, это "дело часов". Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сказал журналистам.

Геращенко напомнил, что в прошлом году "была аналогичная ситуация на этом же мосту".

"Человек, который это сделал, до сих пор находится под арестом и будет также наказан", - сказал он.

На вопрос, что известно о мужчине, который сейчас находится на мосту, Геращенко ответил: "Еще мне ничего не известно, но я думаю, что это дело часов".

Как сообщалось ранее, в Киеве мост Метро перекрыт из-за сообщения о минировании. По данным полиции, на линию "102" в 13.41 позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост. В столице введена специальная полицейская операция.