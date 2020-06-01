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Ткаченко рассказал о своих первых шагах на посту министра культуры

Ткаченко рассказал о своих первых шагах на посту министра культуры
21:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Фракция партии "Слуга народа" сегодня поддержала кандидатуру Александра Ткаченко на должность министра культуры.

Народный депутат Александр Ткаченко рассказал, какими будут его первоочередные шаги на посту министра культуры Украины. Об этом он сообщил журналистам.

"Надеюсь, что совместными усилиями с парламентом, с которым я работаю уже год, мы сможем сдвинуть дело помощи и культуре, и креативным индустриям более эффективными темпами, в том числе касательно выделения дополнительных средств", - сказал он.

"У нас было очень эффективное сотрудничество с бывшим министром, с нынешним исполняющим обязанности госпожой Фоменко. Фактически два последних месяца мы работали в ежедневном контакте. Надеюсь, что в первую очередь то, что нам нужно сделать: принять, во-первых, те законы, которые сейчас будут во втором чтении - №3087 по поддержке культуры и креативных индустрий, и выделение средств. Нам нужны средства для того, чтобы поддержать ту индустрию и культуру, которая сейчас находится в очень тревожном состоянии, учитывая кризис, который принес коронавирус", - пояснил Ткаченко.

Кроме того, он отметил необходимость исправить сложившуюся ситуацию из-за отсутствия министра в течение двух месяцев.

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"Сейчас стоит вопрос выживания. Это главный вопрос. Была стратегия принята и разработана командой Бородянского (бывшего министра культуры), запущены агентства, которые нужно привести в чувства с тем, чтобы они могли работать, потому сейчас некоторые из этих агентств не работают, нет штата людей. Есть много вопросов по проведению финансирования, паспортов финансовых. То есть самое главное сейчас расчистить, собственно, ситуацию, которая сложилась из-за того, что не было в течение двух месяцев министра, и начать работать, сохранить то, что было уже сделано", - добавил кандидат в министры.

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Александр Ткаченко, Слуга народа.
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