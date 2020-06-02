Разведка: оккупанты на Донбассе устанавливают мины без предупредительных знаков

Новости Украины:Оккупационные войска РФ продолжают вести огонь непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и устанавливают мины без предупредительных знаков.

Российские оккупационные войска продолжают вести огонь непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и устанавливают мины без предупредительных знаков.

Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны (ГУР).

"Оккупанты не прекращают практику ведения огня непосредственно из жилых кварталов населенных пунктов как по позициям подразделений Объединенных сил, так и по объектам гражданской инфраструктуры временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В дальнейшем оккупационными пропагандистскими СМИ распространяется фейковая информация якобы об "обстрелах со стороны ВСУ", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по информации ГУР, учитывая массовое установление противником минно-взрывных заграждений, без предупредительных отметок, есть случаи травмирования и гибели гражданского населения. Так, на прошлой неделе в полосе ответственности 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК (Луганск) ВС РФ вблизи н.п. Калиновое, местный житель получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на мине, сообщил спикер Минобороны.