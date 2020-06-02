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В Тернопольской области в неизвестном направлении исчезли 150 тыс тонн зерна

В Тернопольской области в неизвестном направлении исчезли 150 тыс тонн зерна
22:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На складах территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на сумму более 800 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерств внутренних дел Украины.

В целом это 150 тысяч тонн зерна. Для такого количества зерна понадобилось бы почти 2700 вагонов.

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Отмечается, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом - почти 20 тысяч тонн, на третьем – 112 тысяч тонн.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Украине завершился посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сахарной свеклы; всего засеяно 86% прогнозируемых площадей.

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Украина, Тернополь, Зерна.
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