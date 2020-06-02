В Тернопольской области в неизвестном направлении исчезли 150 тыс тонн зерна

Новости Украины:Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На складах территориальной структуры Госрезерва в Тернопольской области аудиторская проверка обнаружила недостачу зерна на сумму более 800 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерств внутренних дел Украины.

В целом это 150 тысяч тонн зерна. Для такого количества зерна понадобилось бы почти 2700 вагонов.

Отмечается, что по документам определенный товар на складах есть, но при проверке выяснилось, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом - почти 20 тысяч тонн, на третьем – 112 тысяч тонн.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Как сообщалось ранее, в Украине завершился посев яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и сахарной свеклы; всего засеяно 86% прогнозируемых площадей.