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Энергоэффективность общественных зданий: ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита

Энергоэффективность общественных зданий: ЕИБ предоставит Украине € 300 млн кредита
21:30 Сегодня Телеграф Украинская Правда Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:ЕИБ предоставит Украине 300 млн евро кредита для повышения энергоэффективности общественных зданий.

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 300 млн евро кредита для повышения энергоэффективности общественных зданий.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном сообщении ЕИБ и Министерства развития общин и территорий.

Европейский инвестиционный банк и Министерство развития общин и территорий Украины подписали соглашение о сотрудничестве (консультационных услугах) для поддержки подготовки проекта по энергоэффективности общественных зданий в Украине. Соглашение подписали 2 июня, накануне встречи доноров Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF).

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Сейчас сотрудничество предусматривает грантовое финансирование в размере 150 тыс. евро от EPTATF – Трастового фонда Восточного партнерства по технической помощи, для подготовки проекта.

Впоследствии проект получит 300 млн евро кредита от Европейского инвестиционного банка по низким процентам, с длительным сроком погашения. 

В рамках проекта планируется повысить энергоэффективность 1000 зданий – преимущественно детсадов, больниц и школ, что позволит предотвратить выбросы в атмосферу более 1 млн тонн CO2.  

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Термомодернизация предусматривает установку современного энергоэффективного оборудования, счетчиков и систем управления, модернизацию систем отопления, вентиляции, освещения и т.д. 

"Грант EPTATF способствует тесному сотрудничеству между ЕИБ и Украиной по повышению энергоэффективности общественных зданий в стране. Это ключевой приоритет ЕИБ как климатически-ориентированного банка ЕС. Проект улучшит условия жизни граждан Украины, обусловит существенную экономию энергии с положительным влиянием на изменения климата и сократит расходы на отопление и зависимость Украины от импорта энергии", - отметил глава представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.

Сообщается, что ЕИБ ведет переговоры с Фондом Восточноевропейского партнерства по вопросам энергоэффективности и окружающей среды (Фонд Е5Р) и ЕС относительно дальнейших значительных грантов для этой программы.

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Украина, ЕИБ, Кредит.
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