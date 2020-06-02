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ГТС Украины: импорт газа в Украину в этом году вырос на 30%

ГТС Украины: импорт газа в Украину в этом году вырос на 30%
19:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Бизнеса:В январе - мае 2020 года Украина импортировала из стран ЕС 5,2 млрд кубометров газа, из них по виртуальному реверсу - 1,1 млрд кубометров.

Украина в январе - мае 2020 года импортировала из стран Европейского Союза 5,2 млрд кубометров газа, из них по виртуальному реверсу - 1,1 млрд кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".

"В январе-мае 2020 года общие поступления природного газа из стран ЕС составили 5,2 млрд куб. м, что на 30% (на 1,2 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это также на 28% превышает средний показатель в 2016 - 2019 годах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за первые пять месяцев 2020 года импорт из Словакии составил 2,8 млрд кубометров (+25% по сравнению с тем же периодом в прошлом году), из Венгрии – 1,6 млрд кубометров (+38%), из Польши – 0,8 млрд кубометров (+40%).

В ОГТСУ подчеркнули, что эти объемы импорта включают также виртуальный реверс (backhaul), который впервые стал доступен с начала этого года: из Венгрии – 642 млн кубометров и из Польши – 497 млн кубометров.

В компании также предоставили статистику импорта за май. Так, по оперативным данным, в мае 2020 года в Украину было импортировано 1,337 млрд кубометров природного газа. Это на 13%, или на 205 млн кубометров, меньше импортного объема мая 2019 года. В то же время, это на 18%, или 206 млн кубометров, больше, чем в апреле 2020 года.

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"Такое падение импорта в мае месяце по отношению к аналогичным прошлогодним показателям объясняется относительно высокой наполненностью подземных газохранилищ в Украине. А увеличение поступлений газа из стран ЕС в мае по отношению к апрелю 2020 года – ростом спроса на новую услугу short-haul, которую Оператор ГТС Украины ввел с началом 2020 года", - заявили в компании.

Всего с начала года по short-haul в Украину было протранспортировано 802 млн кубометров, фактически 100% которых было закачано трейдерами в подземные хранилища газа в режиме "таможенный склад", сообщили в ОГТСУ.

Как сообщалось, природный газ поступает в Украину исключительно из стран Европейского Союза. Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

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Газ, Украина, Импорт.
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