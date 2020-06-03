Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко назвал "антирекордсмена дня"

Система автофиксации нарушений ПДД зарегистрировала максимальное превышение скорости: Porsche Cayenne на трассе Киев – Харьков разогнался до 210 км/ч.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко
"Антирекордсменом сегодняшнего дня стал Porsche Cayenne, водитель которого, культивируя величие автопроизводителей, цинично пренебрегая установленные обществом ограничения, промчался сегодня со скоростью 210 км/ч по трассе Киев – Харьков", - написал Геращенко.
Он отметил, что штраф в 510 гривень будет направлен владельцу этого авто по месту регистрации - в Полтаву.
Замминистра сообщил еще об одном антирекорде: один водитель совершил 11 нарушений за день.
"Но есть и хорошая новость. На второй день работы системы автофиксации количество фактов превышения скорости уменьшилось на 40%", - резюмировал Геращенко.
Как сообщалось ранее, 1 июня в Киеве и Киевской области начала работать система автоматической фотовидеофиксации дорожного движения.
Камеры установлены в столице и на автомагистралях Киевщины в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.