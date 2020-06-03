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Отчет ОБСЕ: возле Петровского стреляли

Отчет ОБСЕ: возле Петровского стреляли
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:ОБСЕ зафиксировала нарушения "тишины" возле Петровского.

СММ ОБСЕ зафиксировала на участке разведения в районе Петровского нарушения режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ № 30/2020 от 2 июня.

"Утром 1 июня, находясь примерно в 2 км к северу от Петровского, команда Миссии слышала 60 очередей из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 2-3 км юго-запад (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского)", - отмечается в отчете.

Кроме того, осуществляя мониторинг в двух разных местах вблизи участка разведения, наблюдатели слышали около 240 выстрелов и очередей из стрелкового оружия (в том числе три выстрела и 56 очередей в направлении БПЛА СММ малого радиуса действия - по оценке, все вне участка разведения, однако в пределах 5 км от его края).

В СММ также сообщили, что в ночь на 31 мая в пределах участка разведения в районе Петровского БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил человека вблизи прежних позиций российских вооруженных формирований, ориентировочно в 150 м к западу от восточного края участка разведения и примерно в 50 м к северу от ее южного края. Беспилотник также обнаружил двух человек на прежней позиции ВСУ, ориентировочно в 2 км восточнее западного края участка разведения и примерно в 700 м к югу от его северного края.

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"Вечером 31 мая в пределах участка разведения в районе Петровского БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 2 человек на прежних позициях вооруженных формирований, ориентировочно в 350 м к северу от южного края участка разведения и примерно в 30 м к западу от его восточного края. Кроме того, этот БПЛА обнаружил 1 человека возле прежних позиций Вооруженных сил Украины, ориентировочно за 2 км восточнее западного края участка разведения и примерно в 700 м к югу от его северного края", - отмечается в отчете.

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ОБСЕ, Донбасс, Петровское, ОРДЛО, ООС.
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