Новости Украины:На Львовщине нашли авиапарк беспилотников, которыми могли переправлять контрабанду.

Во Львовской области обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовались для незаконного перемещения через границу контрабандных сигарет.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч. 1 ст. 199 УК)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, беспилотники были обнаружены во время обысков в местах возможного хранения контрафактных подакцизных товаров и средств их незаконного перемещения через границу.

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В ведомстве указывают, что пограничники все чаще выявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников.

С начала года на границе задержали еще 12 таких дронов.