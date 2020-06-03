Во Львовской области обнаружили 10 беспилотных летательных аппаратов, которые, вероятно, использовались для незаконного перемещения через границу контрабандных сигарет.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Беспилотные летательные аппараты самолетного и мультикоптерного типов нашли во время проведения мероприятий в рамках уголовного производства о незаконных сделках с акцизными марками (ч. 1 ст. 199 УК)», - говорится в сообщении.
Как отмечается, беспилотники были обнаружены во время обысков в местах возможного хранения контрафактных подакцизных товаров и средств их незаконного перемещения через границу.
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В ведомстве указывают, что пограничники все чаще выявляют попытки незаконного перемещения товаров, обычно сигарет, с помощью беспилотников.
С начала года на границе задержали еще 12 таких дронов.