Кличко: врачей в Киеве проверяют на COVID-19 с помощью ИФА-тестов

Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тысяч населения при норме 12 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.
По его словам ПЦР-тесты в столице проводят в шести медучреждениях города.
"Также исследование образцов проводят частные лаборатории и клиники и государственные медицинские учреждения. За период пандемии только мобильные бригады медиков, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус, отобрали почти 17 300 образцов биоматериала", - сообщил Кличко.
Мэр Киева отметил, что всем врачам, которые работают могли контактировать с больными или людьми с подозрением на COVID-19 проводят сегодня ИФА-тестирования.
"Это тесты на наличие в организме антител к вирусу. На сегодня в столице работникам медучреждений сделали более 850 ИФА-тестов", - добавил Кличко.
Как сообщалось, по словам мэра столицы, в киевские медучреждения с пневмонией госпитализированы 352 человека.
Как сообщалось, недавно украинский производитель НПК "Диапроф-Мед" выпустил новые ИФА-тест-системы для определения суммарных антител к коронавирусу.