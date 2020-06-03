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Кличко: врачей в Киеве проверяют на COVID-19 с помощью ИФА-тестов

Кличко: врачей в Киеве проверяют на COVID-19 с помощью ИФА-тестов
18:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости Украины:Мэр столицы заявил, что показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тысяч населения при норме 12 человек.

Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тысяч населения при норме 12 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

По его словам ПЦР-тесты в столице проводят в шести медучреждениях города.

"Также исследование образцов проводят частные лаборатории и клиники и государственные медицинские учреждения. За период пандемии только мобильные бригады медиков, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус, отобрали почти 17 300 образцов биоматериала", - сообщил Кличко.

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Мэр Киева отметил, что всем врачам, которые работают могли контактировать с больными или людьми с подозрением на COVID-19 проводят сегодня ИФА-тестирования.

"Это тесты на наличие в организме антител к вирусу. На сегодня в столице работникам медучреждений сделали более 850 ИФА-тестов", - добавил Кличко.

Как сообщалось, по словам мэра столицы, в киевские медучреждения с пневмонией госпитализированы 352 человека.

Как сообщалось, недавно украинский производитель НПК "Диапроф-Мед" выпустил новые ИФА-тест-системы для определения суммарных антител к коронавирусу.

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Киев, КГГА, Коронавирус.
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