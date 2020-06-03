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Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"

Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
18:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет о количестве обстрелов украинских позиций за сутки.

В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" под вражеские обстрелы из крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники вблизи Богдановки.

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В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам.

"На участках разведения № 1, № 2 и № 3 режим "Тишина" придерживался. С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил в вследствие вражеских обстрелов нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - отметили в штабе ООС.

Как сообщалось, 2 июня вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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Украина, ВСУ, ООС.
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