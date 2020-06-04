Захват украинского военного: оккупанты интересуются охраной админграницы

Новости Украины:В ФСБ России расспрашивали украинского военного, как охраняется админчерта между Крымом и Херсоном.

Сотрудники пограничного управления ФСБ России в Крыму расспрашивали задержанного украинского военнослужащего Евгения Добринского о его службе на материковой части Украины и об охране админчерты между Крымом и Херсонской областью. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Крим.Реалии.

"Спрашивали, где и в какой части он проходит службу, каков порядок осуществления охраны государственной границы был в части, где он служил, какие входят средства защиты, идентификации людей. Много было вопросов о ведении военной службы", - говорит адвокат Ислям Велиляев.

Также Велиляев рекомендовал своему подзащитному Евгению Добринскому не отвечать на вопросы, которые конкретно касаются его военной службы.

"По моим рекомендациям, мы отказались давать показания. Поскольку эти сведения имеют служебный характер. Он сейчас является военнослужащим, поэтому мы отказались давать подробные объяснения по поводу его службы", - подчеркнул адвокат.

По словам Велиляева, допрос Евгения Добринского длился примерно полтора часа.

Как сообщалось ранее, спецслужбы РФ подтвердили задержание украинского военного на админгранице с Крымом.